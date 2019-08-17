دولي

زعيم كوريا الشمالية يُشرف على تجربة سلاح جديد

زعيم كوريا الشمالية يُشرف على تجربة سلاح جديد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نَسّق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، شخصياً عمليات إطلاق صواريخ، فجر يوم الجمعة، باتجاه بحر اليابان، وذلك وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة، السبت: إن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على عملية الإطلاق الأخيرة، فيما قال ممثلون عسكريون جنوبيون في وقت سابق، من هيئة أركان القوات المسلحة، إن بيونغ يانغ، أطلقت قذيفتين مجهولتين من مقاطعة جانغوون- دو، باتجاه بحر اليابان.

ووفقاً لهم، تم تسجيل الإطلاق في حوالي الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (حوالي الساعة 2:00 بتوقيت موسكو) وكان مدى القذائف 230 كيلومتراً، والحد الأقصى للارتفاع، 30 كيلومتراً.

وقالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

وبحسب وكالة (كيودو) للأنباء، "أكدت الحكومة اليابانية اليوم، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة "، مشيرةً إلى أن "المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية، لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".

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