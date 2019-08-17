قيادي فلسطيني: ستتم دعوة "المركزي" للانعقاد قبل كلمة الرئيس عباس بالأمم المتحدة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الرئيس عباس، سيترأس عدة اجتماعات قبل توجهه إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة لتحديد موعد انعقاد المجلس المركزي.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت: إنه سيتم دعوة المجلس المركزي للانعقاد، قبل توجه الرئيس عباس لنيويورك، لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.