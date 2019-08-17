واشنطن تُصدر مذكرة احتجاز لناقلة نفط إيرانية

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أمراً بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.



وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية، وفق وكالة (سبوتنك).هذا، وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس، بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية، تخضع للعقوبات الأوروبية.وذكر التلفزيون الإيراني، أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تُقدّم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.