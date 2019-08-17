إعلام الاحتلال: إحباط عملية أسر جندي من لواء جفعاتي

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رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (كيبا) الإسرائيلي، أن جندياً إسرائيلياً، تعرض أمس الجمعة، إلى محاولة أسر بالقرب من الموقع العسكري (هار كيرن) التابع للواء جفعاتي في منطقة النقب.



وقال الموقع: "إن الجندي كان يقف عند مفترق هار كيرن في النقب، عندما توقفت بجانبه سيارة تندر من نوع (تويوتا) بيضاء اللون ونوافذها سوداء"، على حد زعمه.



وأفاد الموقع، أن ركاب السيارة سألوه بالعبرية، وهم يقتربون بمركبتهم منه، عما إذا كان يرغب بالتنقل إلى مكان آخر.



وحسب الموقع، الجندي ميز لكنة عربية، فقام على الفور بملء الرصاص في سلاحه الذي وجهه نحوهم، مما أجبرهم على الانطلاق بسيارتهم مبتعدين عن الجندي مع إطلاق السباب والشتائم عليه.



وأشار موقع (كيبا) إلى أن أحد سكان منطقة (بئر ميلكا) بالنقب شاهد الحدث، وحاول مطاردة السيارة التي انطلقت نحو مدينة بئر السبع، ومن ثم اختفت عن الأنظار.



ووفقاً للموقع، يُعتقد أن الخاطفين من أبناء الأقليات في "إسرائيل" وعلى الأغلب من البدو.