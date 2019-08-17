حماس: المقاومة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير أزمات الاحتلال





وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريح صحفي: إن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة الغربية، أربكت حسابات العدو وعمقت أزماته الداخلية .



وأضاف: إننا إذ نحيي هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية فإن المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير هذه الأزمات، وجوابها سيبقى منسجماً تماماً مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحة.

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.