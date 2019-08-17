شؤون فلسطينية

أجواء صيفية عادية وانخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

أجواء صيفية عادية وانخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 29-19 30-19 بيت لحم 30-20 29-19 30-19
رام الله والبيرة 28-19 27-18 28-18 طولكرم 32-24 32-23 32-22
نابلس 31-21 30-20 31-20 قلقيلية 32-24 32-23 32-22
جنين 33-23 32-22 33-22 سلفيت 30-20 29-19 30-19
طوباس 33-23 32-22 33-22 روابي 31-20 30-19 31-19
الخليل 29-19 28-18 29-18 غزه 31-25 31-24 30-23
أريحا 40-27 39-26 40-26 خانيونس 31-25 31-24 30-23
الأغوار الشمالية 38-25 37-24 38-24 رفح 32-24 32-23 32-22

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