رداً على إطلاق صاروخ.. الاحتلال يشن عدة غارات بمناطق متفرقة من القطاع

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن مقاتلات حربية وطائرات عسكرية، شنت منتصف الليلة الماضية ، غارات على بنيتين تحت الأرض، تابعتين لحركة ‎حماس شمال ووسط قطاع ‎غزة.





وأضاف: أن ذلك يأتي ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع باتجاه (سديروت)، وفق زعمه.





وتابع: سنواصل العمل ضد محاولات إيذاء المستوطنين، ونعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يجري في القطاع أو ينطلق منه، وفق تعبيره.





يأتي ذلك، بعد وقت قليل من مزاعم إسرائيلية، بأن صاروخاً أطلق من قطاع غزة مساء أمس، وقامت القبة الحديدية باعتراضه.





رام الله - دنيا الوطن