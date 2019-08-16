لتأسيس مركز عمليات مشتركة.. قائد عسكري أمريكي يزور الأركان التركية

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رام الله - دنيا الوطن

زار نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، ستيفن تويتي، الجمعة، رئاسة هيئة الأركان العامة التركية، في إطار جهود تأسيس مركز عمليات مشتركة بولاية شانلي أورفة، الرامية لإنشاء منطقة آمنة في سوريا.



وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن "جهود إنشاء مركز عمليات مشتركة في شانلي أورفة (جنوب شرق)، تتواصل في إطار المنطقة الآمنة المخطط تأسيسها شمالي سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".



وأوضح البيان: أن بعد زيارته إلى شانلي أورفة الخميس، زار تويتي على رأس وفد أمريكي عسكري مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية في العاصمة أنقرة، كما نقلت وكالة (الأناضول).