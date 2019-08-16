عاجل

  • الجيش الإسرائيلي:التعرف على عملية إطلاق واحدة من القطاع وتم اعتراضه من قبل القبة الحديدية

دولي

منظمة العفو الدولية لـ"إسرائيل": انتقاد سياسات حكومتكم حرية تعبير وليس معاداة للسامية

منظمة العفو الدولية لـ"إسرائيل": انتقاد سياسات حكومتكم حرية تعبير وليس معاداة للسامية
رام الله - دنيا الوطن
ردّت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية، أرييه درعي بمنع دخول عضوتي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر إلى البلاد، وعلى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعم القرار ووصفهنّ بالمعاديات للسامية.

وأطلقت منظمة العفو الدولية بفرعيها في إسرائيل والولايات المتحدة ردًّا مشترك مشيرة على أن انتقاد سياسات حكومة إسرائيل يقع ضمن حرية الرأي، ولا يمكن اعتبار ذلك معاداة للسامية.

وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي ملكار: إن "حكومة إسرائيل تسمح بدخول غير مشروط لقادة من دول أخرى بالعالم مشتبه بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل دوتيرتي رئيس الفيليبين وكبار العسكريين في جيش ميانمار. 

وأضافا: "كما وتحتضن إسرائيل بكل فخر قادة ممن يدعمون تنظيمات النازيين الجدد مثل الرئيس فيكتور أوربان من هونغاريا وجايير بولسونارو من البرازيل، لكنها لا تتوانى من وصف (معادي للسامية) لكل من يتجرأ على انتقاد سياساتها. إسرائيل تمنع دخول أشخاص ينتقدون سياساتها، وذلك استنادًا على آرائهم السياسية فقط لا غير. لا يمكن اعتبار انتقاد سياسات إسرائيل وانتهاكات حقوق الإنسان أعمال عنيفة".

من جهته، قال فيليب ناصيف، مدير السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة: إن: "دونالد ترامب مستمر في خطابه الخلافيّ والانقساميّ الذي يلحق الضرر بمن يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية. حرية التعبير عن الرأي هي من حقوق الإنسان الأساسية. معارضة سياسة حكومة أو التعبير عن الامتعاض تجاه انتهاكات حقوق إنسان لا يمكن أن تعتبر معادية للسامية أو كره تجاه شعوب معينة. نحن نتوقع من كل من يدعم حقوق الإنسان أن يرفع صوته ضدها بكل وضوح وبكل مكان تحدث فيه".

كما وشدّد الفرعان على وقف الاستيطان غير الشرعيّ، وقف الاعتقالات التعسفية تجاه النشطاء الفلسطينيين بما يشمل الأطفال واحترام حرية التنقّل والتعبير عن الرأي.

أخبار ذات صلة

شخص يثير حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

شخص يثير حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تبدأ بمغادرة ميناء جبل طارق

ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تبدأ بمغادرة ميناء جبل طارق

شاهد: اللحظات الأولى لعملية الدهس عند (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم

شاهد: اللحظات الأولى لعملية الدهس عند (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم

مقتل أربعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً جنوب غرب باكستان

مقتل أربعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً جنوب غرب باكستان

وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع

وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع

حادثة إطلاق نار جديدة في الولايات المتحدة

حادثة إطلاق نار جديدة في الولايات المتحدة

دراسة: المجر فيها أعلى نسبة من اليهود خارج إسرائيل

دراسة: المجر فيها أعلى نسبة من اليهود خارج إسرائيل

نتنياهو: هذا سببنا لمنع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

نتنياهو: هذا سببنا لمنع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في &#34;عتصيون&#34;

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في "عتصيون"

قوات الاحتلال تعتقل فتى على حاجز عسكري شمال الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتى على حاجز عسكري شمال الخليل

اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية

اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تبارك عملية الدهس &#34;البطولية&#34;

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تبارك عملية الدهس "البطولية"

بحر: غزة ستشارك في أي معركة دفاعاً عن القدس

بحر: غزة ستشارك في أي معركة دفاعاً عن القدس

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

الهباش يعلّق على قرار طليب إلغاء زيارتها للضفة الغربية

الهباش يعلّق على قرار طليب إلغاء زيارتها للضفة الغربية

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

منوعات

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

نجمة &#34;صراع العروش&#34; تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

نجمة "صراع العروش" تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

عربي

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر