موقع إسرائيلي: القبة الحديدية تعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة نحو سديروت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق متفرقة من غلاف غزة.
ودوّت صفارات الإنذار في (شعرهنيغف)، فيما قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق متفرقة من غلاف غزة.
ودوّت صفارات الإنذار في (شعرهنيغف)، فيما قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.
من جهته، قال موقع (حدشوت 24): إن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت.
يتبع..
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