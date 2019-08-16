موقع إسرائيلي: القبة الحديدية تعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة نحو سديروت

من جهته، قال موقع (حدشوت 24): إن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت.





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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق متفرقة من غلاف غزة.ودوّت صفارات الإنذار في (شعرهنيغف)، فيما قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.