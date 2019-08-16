الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في "عتصيون"



والشهيد الهريمي من مدينة بيت لحم، متزوج وأب لطفل واحد، أمضى قرابة ثلاث سنوات في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه، كما أصيب في عام 2006 خلال مواجهات مع الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب الفلسطيني علاء خضر الهريمي (27 عاما)، جراء عملية دهس، بعد ظهر اليوم الجمعة، في المنطقة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.