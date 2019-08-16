قوات الاحتلال تعتقل فتى على حاجز عسكري شمال الخليل





كما أجرت عمليات تفتيش واسعة في محيط منازل المواطنين في منطقة وادي الشرف ببلدة سعير شمال شرق الخليل.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، فتى على حاجز عسكري أقامته شمال الخليل.وأفادت مصادر أمنية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف ذياب عبد الرحيم الشويكي من مدينة الخليل أثناء عبوره الحاجز.