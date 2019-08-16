اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي جددت اقتحامها لبلدة العيزرية شرق القدس، مساء اليوم الجمعة.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزاً على مدخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها او الخروج منها، بينما اندلعت مواجهات مع الشبان تحديدا في حي الشياح بالبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الشبان.



وأضافت: أن حركة فتح في البلدة دعت لإضراب وإغلاق المحلات التجارية حدادا على روح الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاما) الذي استشهد في البلدة القديمة من القدس المحتلة مساء أمس.