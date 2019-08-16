الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تبارك عملية الدهس "البطولية"





وأضافت: أنها تأكيد على أن شعبنا ماض في طريق ذات الشوكة متمسكا بكل الطرق والوسائل التي "تؤلم العدو وتردعه عن إرهابه حتى العودة والتحرير".



رام الله - دنيا الوطناعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أن عملية الدهس "البطولية"، تأتي في إطار الرد الشعبي الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة وتدنيس المقدسات ورسالة لضمير الأمتين العربية والإسلامية بضرورة النفير نصرة لعروبة فلسطين ومقدساتها الإسلامية.