الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تبارك عملية الدهس "البطولية"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أن عملية الدهس "البطولية"، تأتي في إطار الرد الشعبي الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة وتدنيس المقدسات ورسالة لضمير الأمتين العربية والإسلامية بضرورة النفير نصرة لعروبة فلسطين ومقدساتها الإسلامية.
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أن عملية الدهس "البطولية"، تأتي في إطار الرد الشعبي الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة وتدنيس المقدسات ورسالة لضمير الأمتين العربية والإسلامية بضرورة النفير نصرة لعروبة فلسطين ومقدساتها الإسلامية.
وأضافت: أنها تأكيد على أن شعبنا ماض في طريق ذات الشوكة متمسكا بكل الطرق والوسائل التي "تؤلم العدو وتردعه عن إرهابه حتى العودة والتحرير".
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