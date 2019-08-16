مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية: إنه تم بحث عدة قضايا مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منها "سلوك (حزب الله) وما تستطيع الحكومة اللبنانية فعله".
وأضاف المسؤول الأميركي: "إذا استمر (حزب الله) في انتهاج مساره الراهن فسيكون لذلك تداعيات"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).
وشدّد المسؤول الأميركي: على أن إدارته ستحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)، مشيراً إلى أن العقوبات التي تبحث واشنطن فرضها لن تقتصر على النواب اللبنانيين الشيعة.
قال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية: إنه تم بحث عدة قضايا مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منها "سلوك (حزب الله) وما تستطيع الحكومة اللبنانية فعله".
وأضاف المسؤول الأميركي: "إذا استمر (حزب الله) في انتهاج مساره الراهن فسيكون لذلك تداعيات"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).
وشدّد المسؤول الأميركي: على أن إدارته ستحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)، مشيراً إلى أن العقوبات التي تبحث واشنطن فرضها لن تقتصر على النواب اللبنانيين الشيعة.
التعليقات