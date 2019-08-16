مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية: إنه تم بحث عدة قضايا مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منها "سلوك (حزب الله) وما تستطيع الحكومة اللبنانية فعله".



وأضاف المسؤول الأميركي: "إذا استمر (حزب الله) في انتهاج مساره الراهن فسيكون لذلك تداعيات"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).



وشدّد المسؤول الأميركي: على أن إدارته ستحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)، مشيراً إلى أن العقوبات التي تبحث واشنطن فرضها لن تقتصر على النواب اللبنانيين الشيعة.