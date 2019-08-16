عاجل

  • يديعوت أحرونوت: القبة الحديدية اعترضت صاروخاً واحداً وسقط اثنين في مناطق مفتوحة

عربي

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية: إنه تم بحث عدة قضايا مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منها "سلوك (حزب الله) وما تستطيع الحكومة اللبنانية فعله".

وأضاف المسؤول الأميركي: "إذا استمر (حزب الله) في انتهاج مساره الراهن فسيكون لذلك تداعيات"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).

وشدّد المسؤول الأميركي: على أن إدارته ستحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)، مشيراً إلى أن العقوبات التي تبحث واشنطن فرضها لن تقتصر على النواب اللبنانيين الشيعة.

أخبار ذات صلة

نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز

نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ &#34;مُعادي&#34; وتُدمره

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ "مُعادي" وتُدمره

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في &#34;عتصيون&#34;

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في "عتصيون"

قوات الاحتلال تعتقل فتى على حاجز عسكري شمال الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتى على حاجز عسكري شمال الخليل

اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية

اندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تبارك عملية الدهس &#34;البطولية&#34;

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تبارك عملية الدهس "البطولية"

بحر: غزة ستشارك في أي معركة دفاعاً عن القدس

بحر: غزة ستشارك في أي معركة دفاعاً عن القدس

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

الهباش يعلّق على قرار طليب إلغاء زيارتها للضفة الغربية

الهباش يعلّق على قرار طليب إلغاء زيارتها للضفة الغربية

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

منوعات

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

نجمة &#34;صراع العروش&#34; تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

نجمة "صراع العروش" تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

عربي

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

مسؤول أمريكي: سنحاسب أي فرد أو منظمة يثبت تسهيلهم عمل (حزب الله)

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر