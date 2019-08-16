حماس تعلّق على قرار الاحتلال منع النائبتين طليب وعمر دخول الضفة الغربية

علّقت حركة حماس اليوم الجمعة، على قرار حكومة الاحتلال منع النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر دخول الضفة الغربية.





وقال: "إن هذا القرار في الوقت نفسه يكشف هشاشة هذا النظام العنصري، وخوفه الوجودي من القدرة على الاستمرار، في ظل ما يدعيه من أكاذيب المدنية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان".



وتابع: ندعو جميع أعضاء مجلس النواب والكونجرس الأمريكي لزيارة الأراضي الفلسطينية؛ ليشاهدوا بأم أعينهم ما يعيشه الفلسطينيون من اضطهاد وإذلال وعنصرية وحرمان من حقوقهم الأساسية على مدار الساعة، وعلى مساحة كل فلسطين التاريخية. نؤكد أن فلسطين والفلسطينيين جميعا يرحبون بالنائبتين الكريمتين، ونستنكر هذه الخطوة المهينة.



وأضاف: "كما نؤكد لهما ولغيرهما أنه سيأتي اليوم قريبا الذي سيزورون فيه فلسطين عبر منافذها المستقلة والحرة، ولعل في درس جنوب إفريقيا عِبرة لمن يعتبر".



ودعا نعيم بهذه المناسبة الشعب الأمريكي وكل ممثليه إلى إعادة النظر في موقفهم من هذا الكيان، والدعم المطلق وغير المشروط الذي يتلقاه منهم، وخاصة على المستوى السياسي والعسكري.



وقال القيادي في حماس: "إننا كشعب فلسطيني لا نتطلع إلا إلى اليوم الذي نعيش فيه أحرارا مستقلين كبقية شعوب العالم، نساهم فيه في بناء الحضارة الإنسانية، وندافع عن حقوق الإنسان في كل مكان".



وقالت الحركة على لسان القيادي فيها باسم نعيم: إن قرار دولة الاحتلال بمنع النائبتين المسلمتين في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب، هو كاشف وليس منشئاً لحقيقة هذا الكيان، والتي تحدثنا عنها وناضلنا ضدها لعقود؛ أن هذا الكيان كيان عنصري يحترف الإرهاب، وانتهاك القوانين الدولية.وأضاف: "إننا كشعب فلسطيني أكثر من يعرف حقيقة هذا الاحتلال، والتي حاول وبدعم أمريكي رسمي إخفاءها على مدار عشرات السنين".