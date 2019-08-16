عاجل

  • الطواقم الطبية بغزة تتعامل مع 63 اصابة بجراح مختلفة من بينهم 17 طفلاً

شؤون فلسطينية

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى" تزامناً مع حرق الأقصى، يوم الجمعة المقبلة.

كما دعت الهيئة في بيان لها بختام فعاليات جمعة "الشباب الفلسطيني" عند الحدود الشرقية للقطاع، قيادة السلطة الفلسطينية، لاتخاذ خطوات على الأرض للتصدي لـ "العدوان الصهيوني" الشامل على حقوقنا.

ودعت الهيئة منظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسئولياتها في دعم صمود أهلنا في القدس.

أخبار ذات صلة

الحية: ندعو السلطة لأن تكون درعاً للوطن ونستعد لجمعة &#34;القدس&#34;

الحية: ندعو السلطة لأن تكون درعاً للوطن ونستعد لجمعة "القدس"

البطش: العلاقة مع الاحتلال لا تكون إلا بالمقاومة والسيف

البطش: العلاقة مع الاحتلال لا تكون إلا بالمقاومة والسيف

الهباش يعلّق على قرار طليب إلغاء زيارتها للضفة الغربية

الهباش يعلّق على قرار طليب إلغاء زيارتها للضفة الغربية

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

رشيدة طليب تقرر التراجع عن زيارة الضفة الغربية

رشيدة طليب تقرر التراجع عن زيارة الضفة الغربية

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

حماس: عمليات الطعن والدهس بالقدس والضفة رداً على جرائم الاحتلال

حماس: عمليات الطعن والدهس بالقدس والضفة رداً على جرائم الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

شعث: اسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

شعث: اسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

منوعات

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

نجمة &#34;صراع العروش&#34; تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

نجمة "صراع العروش" تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

عربي

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ &#34;مُعادي&#34; وتُدمره

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ "مُعادي" وتُدمره