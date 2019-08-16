في ذكرى حرق الأقصى.. هيئة مسيرات العودة تعلن اسم الجمعة المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى" تزامناً مع حرق الأقصى، يوم الجمعة المقبلة.



كما دعت الهيئة في بيان لها بختام فعاليات جمعة "الشباب الفلسطيني" عند الحدود الشرقية للقطاع، قيادة السلطة الفلسطينية، لاتخاذ خطوات على الأرض للتصدي لـ "العدوان الصهيوني" الشامل على حقوقنا.



ودعت الهيئة منظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسئولياتها في دعم صمود أهلنا في القدس.