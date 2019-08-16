شخص يثير حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية قالت إنه كان هناك تخوفات من حدث أمني في السفارة الإسرائيلية.





وأضافت: أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية، وأُمر الموظفون بعدم الوصول إلى المبنى.