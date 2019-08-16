شخص يثير حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية بواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن شخصاً غريب الأطوار أحدث حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتم التعامل معه من قبل الشرطة المحلية، مشيراً إلى أن السفارة مفتوحة.
قال موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن شخصاً غريب الأطوار أحدث حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتم التعامل معه من قبل الشرطة المحلية، مشيراً إلى أن السفارة مفتوحة.
وكانت قناة (كان) الإسرائيلية قالت إنه كان هناك تخوفات من حدث أمني في السفارة الإسرائيلية.
وأضافت: أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية، وأُمر الموظفون بعدم الوصول إلى المبنى.
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