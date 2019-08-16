الحية: ندعو السلطة لأن تكون درعاً للوطن ونستعد لجمعة "القدس"





وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن "التنسيق الأمني أصبح عربون بقاء السلطة في رام الله"، وفق تعبيره، مضيفا: "شعبنا سيتجاوز التنسيق الأمني وندعو السلطة لأن تكون درعاً للوطن".



وأضاف: "شبابنا لم يبخل يوماً بدمه على شعبه وثورته، مشيراً إلى أن "شبابنا يعلن اليوم انتماءه للقدس ويقول للعالم بأن محاولات تقسيم الأقصى لن تمر".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن الحالة الوطنية التي ينتفض بها شعبنا، هي رد طبيعي على مشاريع تصفية القضية.وأضاف في كلمة له خلال مشاركته في جمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار: "نهيئ أنفسنا من اليوم للمشاركة الأسبوع القادم في جمعة القدس بذكرى حريق المسجد الأقصى".وتابع: "نقول للاحتلال كلما اقتربت من الأقصى والقدس كلما أشعلنا النار من تحتك"، مضيفاً: نحيي كل يد فلسطينية تضرب المستوطنين والجنود المحتلين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.