نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز





وشدّد على أن الحرب شنت في 2006 بقرار أمريكي لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، وقال: "من أهداف الحرب اسقاط المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق ونظام الأسد وعزل إيران.





وأكد نصر الله: أن "ما نمتلكه اليوم لا يقاس أبداً بما كنا نمتلكه في حرب تموز"، وفق ما نقلت قناة (الميادين).



رام الله - دنيا الوطنقال السيد نصر الله، الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني: إن البلدات الجنوبية الحدودية أحيت العيد بأمان دون أي قلق أو خوف من أي اعتداء.وأضاف في كلمة له في الذكرى الـ13 لعدوان تموز 2006: أن الوضع الإنساني والاجتماعي في عدوان تموز 2006 فرض علينا القبول بوقف الحرب.وتابع: "لو واصلت إسرائيل عدوان تموز كانت تدرك انها تتجه إلى كارثة عظيمة، مشيراً إلى أن الحرب توقفت لسبب وحيد هو إدراك الأميركي والإسرائيلي لفشلهما.وقال: إن اللبنانيين هم الذين صنعوا أمنهم وسلامهم عبر معادلة الجيش والشعب والمقاومة، مؤكداً أن الجنوب ينعم بالأمن والامان والطمأنينة من موقع القوي والمنتصر.وأضاف الأمين العام لـ(حزب الله): أن حرب تموز 2006 لم تكن إسرائيلية فقط بل إسرائيل كانت مجرد أداة فيها، مشيراً إلى أنها كانت حرباً مكملة للغزو الأميركي لأفغانستان والعراق.