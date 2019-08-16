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شؤون فلسطينية

البطش: العلاقة مع الاحتلال لا تكون إلا بالمقاومة والسيف

البطش: العلاقة مع الاحتلال لا تكون إلا بالمقاومة والسيف
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن شعبنا يتوحد اليوم في الميدان ومقاومة الاحتلال سواءً هنا في غزة أو بيت لحم أو القدس.

وأضاف في تصريحات له خلال مشاركته في جمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار: أن العلاقة مع الاحتلال لا تكون إلا بالمقاومة والسيف.

وقال: إن استمرار مسيرات العودة لأكثر من 70 أسبوعاً، تأكيد على خيار المقاومة وكسر الحصار وإسقاط (صفقة القرن).

وتتزامن جمعة (الشباب الفلسطيني) مع اليوم العالمي للشباب.

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