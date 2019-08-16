تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، إبلاغ عبدالله حمدوك، رسميا، باختياره رئيساً للوزراء بالفترة الانتقالية.



وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، إنه "تم رسميا إجازة (اختيار) عبدالله حمدوك بواسطة المجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير (أعلى هيئات قوى الحرية والتغيير)"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأضاف: أنه "تم إبلاغ حمدوك رسميا بالترشيح (من المفترض أن يصادق المجلس السيادي على هذا الترشيح لاحقا)، وسيصل البلاد خلال أيام"، دون تحديد.



وأشار الأصم إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه عددا من القضايا التي تتطلب حلولا عاجلة، مثل قضية النازحين واللاجئين في دول الجوار.



وتابع: "لدينا الآن مشاكل طارئة سنعمل على حلها مع الحكومة الجديدة بالأفكار".



وحسب الإعلان الدستوري الموقع في 17 تموز/يوليو الماضي بين "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير"، فإن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو على قوى الحرية والتغيير ويتم اعتماده من مجلس السيادة. ‎