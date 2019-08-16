عاجل

  • الحية: شعبنا سيتجاوز التنسيق الأمني وندعو السلطة لأن تكون درعاً للوطن

  • الحية: شبابنا يعلن اليوم انتماءه للقدس ويقول للعالم بأن محاولات تقسيم الأقصى لن تمر

  • الحية: شبابنا لم يبخل يوماً بدمه على شعبه وثورته

  • الحية: التنسيق الأمني أصبح "عربون" بقاء السلطة في رام الله

  • الحية: نقول للاحتلال كلما اقتربت من الأقصى والقدس كلما أشعلنا النار من تحتك

  • الحية:نهيئ أنفسنا من اليوم للمشاركة الأسبوع القادم في جمعة القدس بذكرى حريق المسجد الأقصى

  • الحية: الحالة الوطنية التي ينتفض بها شعبنا هي رد طبيعي على مشاريع تصفية القضية

عربي

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، إبلاغ عبدالله حمدوك، رسميا، باختياره رئيساً للوزراء بالفترة الانتقالية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، إنه "تم رسميا إجازة (اختيار) عبدالله حمدوك بواسطة المجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير (أعلى هيئات قوى الحرية والتغيير)"، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وأضاف: أنه "تم إبلاغ حمدوك رسميا بالترشيح (من المفترض أن يصادق المجلس السيادي على هذا الترشيح لاحقا)، وسيصل البلاد خلال أيام"، دون تحديد.

وأشار الأصم إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه عددا من القضايا التي تتطلب حلولا عاجلة، مثل قضية النازحين واللاجئين في دول الجوار.

وتابع: "لدينا الآن مشاكل طارئة سنعمل على حلها مع الحكومة الجديدة بالأفكار".

وحسب الإعلان الدستوري الموقع في 17 تموز/يوليو الماضي بين "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير"، فإن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو على قوى الحرية والتغيير ويتم اعتماده من مجلس السيادة. ‎ 

أخبار ذات صلة

نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز

نصر الله: ما نمتلكه اليوم لا يقاس بما كنا نمتلكه بحرب تموز

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ &#34;مُعادي&#34; وتُدمره

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ "مُعادي" وتُدمره

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

القاهرة ترد بـ&#34;كلمتين&#34; على نائبة كويتية هاجمت المصريين

القاهرة ترد بـ"كلمتين" على نائبة كويتية هاجمت المصريين

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

شعث: اسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

شعث: اسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

الاحتلال يستدعي مواطنا من بلدة العيزرية شرق القدس

الاحتلال يستدعي مواطنا من بلدة العيزرية شرق القدس

منوعات

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجية

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

نجمة &#34;صراع العروش&#34; تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

نجمة "صراع العروش" تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

عربي

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

تزكية حمودك رسمياً رئيسا للوزراء في السودان من قبل قوى الحرية والتغيير

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ &#34;مُعادي&#34; وتُدمره

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ "مُعادي" وتُدمره