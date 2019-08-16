إصابة شخصين إثر قصف لقوات حفتر على مطار معيتيقة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اثنان من عمال مطار معيتيقة الدولي جراء قصف بصواريخ غراد، شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وفق ما أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، الجمعة.



وقالت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس، عبر حسابها على (فيسبوك): "خلال الساعات الأخيرة استهدفت ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية في مطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأضافت أن القصف تسبب في "إصابة اثنين من هؤلاء العمال بشظايا، وتضرت عدد (غير محدد) من حافلات نقل الركاب".



وأكدت تعرض مطار زوارة المدني شمال غربي ليبيا، في وقت سابق اليوم، لقصف من قبل طيران حفتر، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحماية المدنية، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وجاء قصف المطارين بعد يوم واحد من مطالبة الأمم المتحدة بالوقف الفوري للهجمات على مطارات غربي ليبيا