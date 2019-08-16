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دولي

مقتل أربعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً جنوب غرب باكستان

مقتل أربعة أشخاص في انفجار استهدف مسجداً جنوب غرب باكستان
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، في انفجار استهدف مسجدا في جنوب غرب باكستان، يوم الجمعة.

وذكرت الشرطة، أن إمام المسجد، الواقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار، حيث "نُفذ الانفجار بقنبلة موقوتة زُرعت أسفل المقعد الخشبي المخصص للإمام"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال شفقة جانجوا المسؤول في الشرطة: "قد يرتفع عدد القتلى نظرا لأن إصابات بعض الضحايا بالغة".

وقُتل خمسة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن وأصيب 27 آخرون في انفجار بالقرب من مركز للشرطة في كويتا في تموز/يوليو بعد أسبوع من انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين.

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