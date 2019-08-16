رئيس الوزراء اللبناني يأمل في صدور قرار بشأن الحدود البحرية في سبتمبر



وقال بومبيو في بيانه: إن قرارا بشأن النزاع "سيعود بفائدة كبيرة" على لبنان والمنطقة، مضيفاً: "نحن مستعدون للمشاركة كوسيط في المناقشات البحرية ونأمل في أن نرى قريبا مناقشات بناءة بشأن هذه القضايا المهمة".



ومضى يقول "الحل الصحيح... سيكون مفيدا كثيرا للبنان والمنطقة".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري عقب محادثات في واشنطن إنه يأمل في قرار نهائي، قد يصدر في أيلول/سبتمبر، بشأن مقترح لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل يتعلق بمواقع تنقيب عن الطاقة.وقال الحريري في بيان صحفي عقب اجتماعه مع بومبيو: إن لبنان يعتبر العملية ممكنة وسيواصل دعم الخطوات الدستورية التالية من أجل حل نهائي في الشهور القادمة آملا أن يتم ذلك في أيلول/سبتمبر، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.