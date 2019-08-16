عاجل

  • "الصحة": استشهاد المواطن الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

  • بدء توافد المواطنين إلى الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في جمعة "الشباب الفسطيني"

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال وجيشها  المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاما) وإصابة الطفل حمودة الشيخ (14 عاما) بجروح خطيرة جدا جراء عملية التصفية والإعدام خارج نطاق القانون التي نفذتها  قوات الاحتلال عند بوابات المسجد الأقصى يوم الخميس 15/8/2019.

وقالت الجبهة في بيان لها أن حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية المتطرفة تتحمل مسؤولية مضاعفة ومركبة عن هذه الجريمة النكراء فهي التي اتخذت قرارا باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، واشتركت مع غلاة المستوطنين  ودعمتهم ووفرت لهم الغطاء السياسي والأمني في تنفيذ هذه الجريمة النكراء، كما أنها نشرت مئات الجنود وعناصر الشرطة والمخابرات لاستفزاز المواطنين وتفتيشهم، وفوق كل ذلك أعطت تعليماتها الواضحة لعناصر الأمن لتنفيذ عمليات القتل والإعدام الميداني لكل فلسطيني يقع في دائرة الشبهة والشك سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، مسلحا أو غير مسلح.

وأكدت الجبهة أن شهادات الشهود والشريط الذي وزعته الأجهزة الاحتلالية نفسها تثبت أن الفتيين الشهيد أبو رومي والجريح الشيخ لم يشكلا أي خطر فعلي على أحد، وكان بالإمكان اعتقالهما لو كانت هذه الأجهزة معنية فعلا بالأمن ولم تكن مهمتها الرئيسية قتل الفلسطينيين.

وحيّت الجبهة الديمقراطية في بيانها روح الشهيد الشبل الطلائعي نسيم أبو رومي الناشط في اتحاد لجان الطلبة الثانويين، والذي رضع الوطنية والكرامة في بيت مناضل حيث اعتقل والده الرفيق مكافح ابو رومي لأكثر من سبع سنوات وكذلك اعتقل معظم أعمامه وأبنائهم، وتمنت للجريح الشبل حمودة الشيخ الشفاء العاجل.

ودعت الجهة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى توثيق هذه الجريمة وإجراء تحقيق في كل جرائم الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

رشيدة طليب تقرر التراجع عن زيارة الضفة الغربية

رشيدة طليب تقرر التراجع عن زيارة الضفة الغربية

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

حماس: عمليات الطعن والدهس بالقدس والضفة رداً على جرائم الاحتلال

حماس: عمليات الطعن والدهس بالقدس والضفة رداً على جرائم الاحتلال

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

استشهاد المنفذ.. إصابة مستوطنيْن بجراح خطيرة في عملية دهس جنوب بيت لحم

استشهاد المنفذ.. إصابة مستوطنيْن بجراح خطيرة في عملية دهس جنوب بيت لحم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

الجبهة الديمقراطية: استشهاد نسيم أبو رومي جريمة إعدام ميداني

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

عشرات حالات الاختناق في مسيرة سلمية بقرية كفر مالك شرق رام الله

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

خالد: رئيس يحرض دولة اجنبية على مواطني دولته ونوابها غير جدير بالإحترام

شعث: اسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

شعث: اسرائيل تعمل جاهدة للتستر على جرائمها بحق شعبنا وأرضنا

الاحتلال يستدعي مواطنا من بلدة العيزرية شرق القدس

الاحتلال يستدعي مواطنا من بلدة العيزرية شرق القدس

منوعات

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

معجبة تقتحم المسرح باكية وتحتضن كاظم الساهر.. شاهدوا ردّ فعله

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

ضبط فنانة شهيرة مع مخرج داخل شقته في وضع مُخل

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

فتاة تتحول لنسخة ثانية من تامر حسني.. والفنان مبهور

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

ممثل خليجي يطلب يدّ إبنة زينب العسكري في أول ظهور علني لها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

بعد استقالته.. محمد وزيري يكشف مرض هيفاء وهبي وقصة ادمانها

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ &#34;رُزمة دولارات أمريكية&#34;

حليمة بولند تثير الجدل بمعايدتها لابنتيها بــ "رُزمة دولارات أمريكية"

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجيةد

للمرة الأولى.. شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية باللهجة الخليجيةد

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

نجمة &#34;صراع العروش&#34; تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

نجمة "صراع العروش" تتهم الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

المطرب المصري هيثم شاكر يكشف إصابته بمرض خبيث

عربي

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

القاهرة ترد بـ&#34;كلمتين&#34; على نائبة كويتية هاجمت المصريين

القاهرة ترد بـ"كلمتين" على نائبة كويتية هاجمت المصريين