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شؤون فلسطينية

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات المواطنين، اليوم، صلاة الجمعة في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، تعبيرا عن رفضن سياسة هدم البيوت المنوي تنفيذها لاحقا وتنديدا برفض مصادرة الأراضي في الحي.

وأفادت مصادر محلية وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، بأن عشرات المقدسيين أدوا الصلاة في خيمة الاعتصام بالحي، بعد أن أهابت لجنة الدفاع عن الأراضي والبيوت المهدمة بصور باهر، بالجميع الحضور والمشاركة في هذه الفعالية الأسبوعية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال ارتكبت في الثاني والعشرين من شهر تموز المنصرم جريمة تطهير عرقي، بهدم 11 بناية تضم أكثر من 70 شقة، الأمر الذي قوبل بتنديدات واسعة محليا وعربيا ودوليا.

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