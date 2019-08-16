حماس: عمليات الطعن والدهس بالقدس والضفة رداً على جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس: حالة الغضب المتصاعدة التي تعتري شعبنا وعمليات الطعن والدهس المتواصلة في القدس المحتلة والضفة الغربية رداً على الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى وجرائم الاحتلال المستمرة ومشاريع الهدم والتهويد.



وأضاف القانوع في تصريح صحفي: استمرار هذا الإرهاب المنظم في مدينة القدس والضفة الغربية سيفجر المنطقة من جديد في وجه الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه".



واكد على أن الشعب الفلسطيني مستعد للانخراط في أي معركة لحماية الأقصى وإفشال مخططات اقتحامه ومشاريع تقسيمه وتهويده ومواجهة جرائم الاحتلال.