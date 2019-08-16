الاحتلال يغلق بعض مداخل محافظة بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعض مداخل محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة لخضر جنوب بيت لحم المسماة" النشاش"، ومنعت مرور المركبات من وإلى بيت لحم، فور إعلان الاعلام العبري عن عملية دهس قرب "عتصيون".



وأضافت المصادر أنه تم نصب حاجز عسكري في منطقة عقبة حسنة؛ المدخل الرئيس الموصل إلى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، حيث يتم تفتيش المركبات والتدقيق في هًويات المواطنين.