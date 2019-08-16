إصابة المنفذ...شاهد: اصابتان بعملية دهس قرب مستوطنة (غوش عتصيون)

وأكد الجيش الإسرائيلي رسمياً أن عملية الدهس قبل قليل"هجوم فدائي"، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك إصابتين بحالة خطيرة ومتوسطة وفيما تم تصفية المنفذ.





وقال متحدث باسم (نجمة داود الحمراء) إن شرطيا بلباس مدني أطلق النار على السائق من مسافة قصيرة جدا بعد عملية الدهس، مضيفا أن المستوطن المصاب يبلغ 17 سنة، في حين يبلغ عمر المستوطنة 19 سنة.





فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية: الارتباط المدني ابلغنا بإصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب "عتصيون" جنوب بيت لحم ولا معلومات مؤكدة حول حالته الصحية.





وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن حالة أحد المصابين في عملية الدهس خطيرة وتم نقله إلى مستشفى (هداسا) والأخر متوسطة وتم نقله إلى مستشفى (شعاري تسيدك).



ونشر موقع ( حدشوت 24 ) الإسرائيلي: أنباء أولية عن عملية دهس عند غوش عتصيون، مؤكدين أن عملية الدهس أسفرت عن وقوع إصابتين بحالة خطيرة.



