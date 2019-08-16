وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع

جزيرة غرينلاند

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير خارجية غرينلاند إن أكبر جزيرة في العالم ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء غرينلاند.



وتابع الوزير آني لون باجر اليوم الجمعة، في تعليق لـ"رويترز" "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع".