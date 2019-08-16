شؤون فلسطينية

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم

حنا: نوجه التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي تحول لأكبر سجن بالعالم
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم الجمعة وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية في غزة والذين يتواجدون في هذه الايام في الضفة الغربية حيث قاموا بجولة في البلدة القديمة من القدس ومن ثم استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مقدما لهم التهنئة بمناسبة صوم السيدة العذراء وموجها التحية لابناء رعيتنا القاطنين في قطاع غزة .

تحدث عن روحانية صوم السيدة كما وتحدث عن مكانة السيدة العذراء في كنيستنا .

ووجه سيادته تحيته لابناء الرعية الارثوذكسية في غزة وهم مكون اساسي من مكونات مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني .

وقال: اننا نقف الى جانب اهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من الحصار حيث يعيش اكثر من مليوني شخص في قطاع غزة الحبيب في اوضاع انسانية ومعيشية كارثية حيث تحولت غزة الى اكبر سجن في العالم .

ووضع الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس من استهداف يطال المقدسات والاوقاف وابناء شعبنا الفلسطيني مؤكدا ضرورة الحفاظ على الحضور المسيحي في هذه الارض المقدسة لان حضورنا هو حضور اصيل وليس حضورا دخيلا ونحن كنا وسنبقى دعاة حق وعدل ونصرة لشعبنا الفلسطيني الذي يحق له ان يعيش بحرية في وطنه مثل باقي شعوب العالم .

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