مستوطنون يقتحمون عدة مناطق في قرية الولجة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحموا أحياء جبل رويسات، وهدفة النبعة، وخلة السمك، برفقة جيش الاحتلال، وانتشروا في الأراضي الزراعية.



يشار الى ان قرية الولجة تتعرض منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك لاقتحامات يومية متكررة من قبل قوات الاحتلال، تخلله تسليم مواطنين إخطارات بوقف البناء في منازل قيد الإنشاء.