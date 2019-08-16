دولي

حادثة إطلاق نار جديدة في الولايات المتحدة

حادثة إطلاق نار جديدة في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة في إطلاق نار في الولايات المتحدة بالقرب من الحرم الجامعي لجامعة ألاباما، حسبما ذكرت صحيفة "مونتغمري أدفرتايزر."

وقال الرقيب جاريت ويليامز إن إطلاق النار وقع يوم الخميس، ووصلت شرطة مقاطعة مونتغمري إلى الموقع في الساعة 19.15 بالتوقيت المحلي (11.15 بتوقيت موسكو). توفي شخص على الفور، ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى، وتوفي أحد الضحايا متأثرا بجراحه، وفقا للصحيفة. وقد بدأ التحقيق في الحادث، كما ذكر الرقيب ويليامز.

وقال رئيس جامعة كوينتون روس إن إطلاق النار لم يحدث في الحرم الجامعي، ولكن في أحد المباني القريبة. وأضاف أن "مسؤولي الجامعة يواصلون العمل مع شرطة مونتغمري لمعرفة تفاصيل الحادث."

يذكر بأنه في صباح 3 أغسطس/آب، فتح أحد سكان إل باسو في تكساس والبالغ من العمر 21 عاما، النار في سوبر ماركت، الأمر الذي أدى لمقتل 22 شخصا وإصابة 20 آخرين.

ويرجح بأنه قد ارتكب جريمته بدافع عنصري حيث كان في عداد القتلى مواطنون مكسيكيون.

كما وقع حادث إطلاق نار آخر في منطقة أوريغون في دايتون، راح ضحيته 10 أشخاص و30 مصابا.

أخبار ذات صلة

دراسة: المجر فيها أعلى نسبة من اليهود خارج إسرائيل

دراسة: المجر فيها أعلى نسبة من اليهود خارج إسرائيل

نتنياهو: هذا سببنا لمنع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

نتنياهو: هذا سببنا لمنع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية (غريس - 1)

سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية (غريس - 1)

اليابان: إجلاء نصف مليون شخص تحسبا لإعصار &#34;كروسا&#34;

اليابان: إجلاء نصف مليون شخص تحسبا لإعصار "كروسا"

إصابة رجل في حادث طعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية

إصابة رجل في حادث طعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية

(واللا) الاسرائيلي: نتنياهو يكشف عن خليفتين محتملين له

(واللا) الاسرائيلي: نتنياهو يكشف عن خليفتين محتملين له

أولمرت: نتنياهو يرى في السلطة الفلسطينية العدو الحقيقي وليس حماس

أولمرت: نتنياهو يرى في السلطة الفلسطينية العدو الحقيقي وليس حماس

نتنياهو: ألمانيا أبلغتنا بمنح زيادة لآلاف الناجين من &#34;المحرقة&#34;

نتنياهو: ألمانيا أبلغتنا بمنح زيادة لآلاف الناجين من "المحرقة"

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

الخارجية: منع طليب وعمر من زيارة فلسطين اعتداء صارخ على الديمقراطية

الخارجية: منع طليب وعمر من زيارة فلسطين اعتداء صارخ على الديمقراطية

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة

منظمة التحرير تدين منع النائبتين الأمريكيتين طليب وعمر من دخول فلسطين

منظمة التحرير تدين منع النائبتين الأمريكيتين طليب وعمر من دخول فلسطين

عشراوي: منع الاحتلال دخول النائبتين طليب وعمر لفلسطين محاولة للتغطية على جرائمه

عشراوي: منع الاحتلال دخول النائبتين طليب وعمر لفلسطين محاولة للتغطية على جرائمه

البرغوثي: منع اسرائيل لعضوتي الكونغرس يؤكد خوفها من انكشاف جرائمها

البرغوثي: منع اسرائيل لعضوتي الكونغرس يؤكد خوفها من انكشاف جرائمها

مركز القدس: اقتحامات المستوطنين للأقصى بالنصف الأول من أغسطس تعادل اقتحامات شهرية

مركز القدس: اقتحامات المستوطنين للأقصى بالنصف الأول من أغسطس تعادل اقتحامات شهرية

اشتية: منع الاحتلال دخول طليب وعمر يعكس الخوف من فضح إجراءاته ضد شعبنا

اشتية: منع الاحتلال دخول طليب وعمر يعكس الخوف من فضح إجراءاته ضد شعبنا

منوعات

روان عليان تطلق كليب &#34;أنا عندي حبيب&#34;

روان عليان تطلق كليب "أنا عندي حبيب"

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

عربي

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

القاهرة ترد بـ&#34;كلمتين&#34; على نائبة كويتية هاجمت المصريين

القاهرة ترد بـ"كلمتين" على نائبة كويتية هاجمت المصريين