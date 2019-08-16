دراسة: المجر فيها أعلى نسبة من اليهود خارج إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت شركة الاختبارات الجينية الإسرائيلية (ماي هريتيج- تراثي) إن المجر تضم أكبر نسبة من اليهود خارج إسرائيل.



وأضافت الشركة في بيان نشرته (عكا للشؤون الإسرائيلية) أن دراستها وجدت أن 7.6% من 4981 مجريّا، خضعوا لاختبار العامل الوراثي (دي أن أي) لديهم نسبة 25% أو أكثر من عرقية اليهود الأشكيناز.



وقالت الشركة إنها أجرت الدراسة مع دانيل ستايتسكي، مدير وحدة الدراسات السكانية ليهود أوروبا، في معهد بحوث الدراسات اليهودية.



وتضمنت الدراسة نتائج اختبارات العامل الوراثي (دي أن أي) لعملاء للشركة من 100 بلد.



وأضافت الشركة أن وجود نسبة 25% أو أكثر من جينات عرقية اليهود الأشكيناز تعني أن الشخص الخاضع للاختبار، له على الأقل جدّ أو جدة من اليهود.



وبعد المجر، جاءت روسيا بأعلى نسبة من السكان اليهود (7.5%)، تليها الأرجنتين، وجنوب أفريقيا وأوكرانيا، ثم الولايات المتحدة، وفقا للدراسة.



والأقل نسبة في السكان اليهود هي فنلندا والنرويج، حيث فيهما أقل من 0.3% من العرقية أو الدم اليهودي.