الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الديمقراطية، الشهيد الطفل نسيم مكافح موسى أبو رومي (14 سنة) العيزرية / القدس نجل الرفيق المناضل مكافح أبو رومي عضو قيادة فرع القدس، والشهيد الطفل حمودة الشيخ (14 سنة) اللذان قضيا شهيدين يوم الخميس، حين أعدمتهما قوات الاحتلال، وأطلقت عليهما الرصاص الحي دون تمييز عند بوابات

المسجد الأقصى.



وتمنت للشهيدين الرحمة والمجد والخلود ولذويهما الصبر والسلوان ولشعبنا الصمود والنصر.