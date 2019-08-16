الشيخ: قرار منع رشيده والهان من دخول "فلسطين"عنصري.. وهذا هدفه

وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

إعتبر وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ‏قرار إسرائيل منع عضوتي الكونغرس رشيده والهان من دخول فلسطين عنصري ويهدف إلى محاصرة الحقيقة والتغطية على سلوك الاحتلال وعدم فضح إجراءاته.



وتساءل الشيخ عبر تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): لماذا بالذات حظر الدخول عليهن فقط!! في الوقت الذي يسمح فيه لكل أعضاء الكونغرس الآخرين الدخول إلى فلسطين؟! انها العنصرية بعينها.