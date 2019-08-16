باليوم العالمي للشباب.. غزة تستعد لجمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن مسيرات العودة

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يستعد مئات الفلسطينيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في (جمعة الشباب الفلسطيني) ضمن مسيرات العودة وكسر الحصارعلى أرض مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.



وكانت الهيئة قد الغت الأسبوع الماضي مسيرة العودة، وقررت أن تقتصر فعاليات المسيرات على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة (شرق غزة)، ومخيم العودة شرق خانيونس يوم الاحد من باب التخفيف عن الناس بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.



وتتزامن جمعة (الشباب الفلسطيني) مع اليوم العالمي للشباب، ويهدف اليوم العالمي للفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية، والقانونية المحيطة بالديموغرافية، المهددة بالانقراض.



ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي في مسيرات سلمية، قرب السياج بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.