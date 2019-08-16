شؤون فلسطينية

فريدمان حول منع دخول طليب وعمر:الولايات المتحدة تؤيد وتحترم قرار الحكومة الإسرائيلية

فريدمان حول منع دخول طليب وعمر:الولايات المتحدة تؤيد وتحترم قرار الحكومة الإسرائيلية
النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن "الولايات المتحدة تؤيد وتحترم قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية".

وأضاف فريدمان في بيان صدر عن السفارة الأميركية لدى الاحتلال: "إسرائيل دولة قوانين مثل الولايات المتحدة، ونحن نؤيد تطبيق إسرائيل لقوانينها في هذه الحالة".

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت بشكل رسمي منع النائبتين في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة للقدس وعدة مدن أخرى في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان من المفترض أن تبدأ زيارتهما يوم بعد غد الأحد.

وزعم فريدمان، أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) "ليست حرية تعبير"، مدّعيا أن حركة المقاطعة "لا تقل عن حرب اقتصادية هدفها نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وتدميرها في نهاية المطاف".

وتابع: "إسرائيل سنّت كما ينبغي قوانين تمنع دخول نشطاء المقاطعة في ظل الظروف الحالية، ولها الحق في حماية حدودها ضد هؤلاء النشطاء، بذات الطريقة التي تمنع دخول من يحملون أسلحة أكثر تقليدية".

وادّعى فريدمان أن "إسرائيل أشارت في البداية إلى أنها ستقبل بزيارة النائبتين طليب وعمر، وستستخدم زيارتهما كفرصة للتعريف بديمقراطية إسرائيل النابضة بالحيوية والقوية، وتسامحها الديني وتنوعها العرقي".

وأضاف: "لسوء الحظ فإن برنامج زيارة طليب وعمر لا يترك أي مجال لهذه الفرصة، على عكس ما يقارب من 70 عضو كونغرس جدد أنهوا زيارتهم لإسرائيل أو يواصلون زيارة متوازنة لإسرائيل تشمل اجتماعات مع قيادات إسرائيلية وفلسطينية".

وتابع: "زيارتهما تقتصر على جولات ينظمها نشطاء متشددون في حركة المقاطعة. ببساطة الزيارة ليست أكثر من محاولة جاهدة لدفع عجلة حركة مقاطعة إسرائيل إلى الأمام، خاصةً أنها مدعومة بقوة من طليب وعمر".

أخبار ذات صلة

مقابل هذا التعهد.. إسرائيل تسمح للنائبة &#34;طليب&#34; بزيارة عائلتها بالضفة الغربية

مقابل هذا التعهد.. إسرائيل تسمح للنائبة "طليب" بزيارة عائلتها بالضفة الغربية

الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

الشيخ: قرار منع رشيده والهان من دخول &#34;فلسطين&#34;عنصري.. وهذا هدفه

الشيخ: قرار منع رشيده والهان من دخول "فلسطين"عنصري.. وهذا هدفه

باليوم العالمي للشباب.. غزة تستعد لجمعة &#34;الشباب الفلسطيني&#34; ضمن مسيرات العودة

باليوم العالمي للشباب.. غزة تستعد لجمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن مسيرات العودة

الخارجية: منع طليب وعمر من زيارة فلسطين اعتداء صارخ على الديمقراطية

الخارجية: منع طليب وعمر من زيارة فلسطين اعتداء صارخ على الديمقراطية

قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء في رام الله

قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء في رام الله

القائمة المشتركة: ما يجري في القدس نتيجة حتمية مباشرة لسياسات الاحتلال

القائمة المشتركة: ما يجري في القدس نتيجة حتمية مباشرة لسياسات الاحتلال

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

الديمقراطية تنعى شهيدي القدس

الخارجية: منع طليب وعمر من زيارة فلسطين اعتداء صارخ على الديمقراطية

الخارجية: منع طليب وعمر من زيارة فلسطين اعتداء صارخ على الديمقراطية

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة

منظمة التحرير تدين منع النائبتين الأمريكيتين طليب وعمر من دخول فلسطين

منظمة التحرير تدين منع النائبتين الأمريكيتين طليب وعمر من دخول فلسطين

عشراوي: منع الاحتلال دخول النائبتين طليب وعمر لفلسطين محاولة للتغطية على جرائمه

عشراوي: منع الاحتلال دخول النائبتين طليب وعمر لفلسطين محاولة للتغطية على جرائمه

البرغوثي: منع اسرائيل لعضوتي الكونغرس يؤكد خوفها من انكشاف جرائمها

البرغوثي: منع اسرائيل لعضوتي الكونغرس يؤكد خوفها من انكشاف جرائمها

مركز القدس: اقتحامات المستوطنين للأقصى بالنصف الأول من أغسطس تعادل اقتحامات شهرية

مركز القدس: اقتحامات المستوطنين للأقصى بالنصف الأول من أغسطس تعادل اقتحامات شهرية

اشتية: منع الاحتلال دخول طليب وعمر يعكس الخوف من فضح إجراءاته ضد شعبنا

اشتية: منع الاحتلال دخول طليب وعمر يعكس الخوف من فضح إجراءاته ضد شعبنا

منوعات

روان عليان تطلق كليب &#34;أنا عندي حبيب&#34;

روان عليان تطلق كليب "أنا عندي حبيب"

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

عربي

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

الولايات المتحدة تحظر على رئيس الاستخبارات السودانية السابق دخول أراضيها

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

بوتين يبحث مع أمير قطر ضمان الأمن والاستقرار في الخليج

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

القاهرة ترد بـ&#34;كلمتين&#34; على نائبة كويتية هاجمت المصريين

القاهرة ترد بـ"كلمتين" على نائبة كويتية هاجمت المصريين