قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أحياء الإرسال والمصايف وعين المصباح في مدينة رام الله.



وأفاد مصدر أمنية محلية وفق (الوكالة الفلسطيني الرسمية) بأن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة قرابة الساعة السابعة صباحا، دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات في صفوف المواطنين.



وأشار شهود عيان أن مواجهات متفرقة اندلعت بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، قبل أن تنسحب من المدينة.