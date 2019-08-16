حالة الطرق في غزة صباح اليوم الجمعة





وطالبت الإدارة العامة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.



ونوهت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .



وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .



وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، صباح اليوم الجمعة، عن وجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، قد تنشط في ساعات المساء على الطريق خاصة شارع الرشيد الساحلي بسبب توجه المواطنين للاستجمام على شاطيء البحر.وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.