الطقس: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع على درجات الحرارة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وغدا السبت، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



أما الأحد، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والاثنين المقبل، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم الجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.