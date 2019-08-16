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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ "مُعادي" وتُدمره

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصاروخ "مُعادي" وتُدمره
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخ "مُعادي" قادماً من شمال لبنان ودمرته.

وأوضحت الوكالة، الليلة، أن الصاروخ تم تدميره في سماء مصياف بريف حماة، مشيرةً إلى أنه كان قادماً من شمال لبنان، مشيرة إلى أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي.

وفي السياق، قالت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، إن دوي انفجارات سمع في محيط مدينة حمص وسط سوريا، منوهةً إلى أن "صواريخ الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى لأجسام معادية في ريف حمص".

يذكر أن آخر هجوم صاروخي تعرضت له سوريا من الجانب الإسرائيلي، في مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجوماً بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي، ما خلف أضراراً مادية فقط.

وأقرت إسرائيل مراراً بضرب أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة، وبعض الهجمات الإسرائيلية، نُفذت من المجال الجوي اللبناني.

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