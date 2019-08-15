البرغوثي: منع اسرائيل لعضوتي الكونغرس يؤكد خوفها من انكشاف جرائمها

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رام الله - دنيا الوطن

قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان قرار الحكومة الاسرائيلية منع عضوتي الكونغرس رشيدة طليب و الهان عمر من الوصول الى فلسطين يؤكد بشكل قاطع ثلاثة امور، وهي:



اولا خوف اسرائيل من انكشاف اضطهادها العنصري و ممارسات احتلالها ونظام الابرتهايد الذي انشأته ضد الشعب الفلسطيني و ما قد تقوم به عضوتا الكونغرس من كشف للحقائق أمام الشعب الأمريكي.



ثانيا ان حكام اسرائيل يمارسون العنصرية ضد عضوات كونغرس امريكي بسبب اصولهما العرقية و هذا اثبات اضافي على عنصرية نظام الابرتهايد الاسرائيلي.



ثالثا ان منع إسرائيل لعضوتي كونغرس امريكيتين انتخبتا بشكل ديموقراطي من زيارة فلسطين يؤكد كذب الادعاء بديموقراطية اسرائيل فما من ديموقراطية في العالم يمكن ان تقدم على خطوة كهذه .



وقال البرغوثي ان قرار حكومة اسرائيل لن يكسر مواقف رشيدة وطليب التي نحييها بل سيفضح اكثر اسرائيل وممارساتها وسيساهم في كشف ما تحاول اسرائيل اخفاءه عن العالم من خروقات لحقوق الانسان.