وفاة طفل غرقاً في بركة سباحة بأريحا

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الطفل ظاهر محمد صلاح الريفي (4 سنوات) من القدس، اليوم الخميس، إثر غرفه في بركة سباحة، داخل منزل بمدينة اريحا.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغا بوصول الطفل إلى مستشفى اريحا الحكومي بحاله حرجة، وأعلن الأطباء لاحقا عن وفاته.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة، فتحتا تحقيقاً بالحادثة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.