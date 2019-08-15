شؤون فلسطينية

المقدسيون يؤدون صلاة العشاء عند باب حطة بعد منعهم من دخول الأقصى

المقدسيون يؤدون صلاة العشاء عند باب حطة بعد منعهم من دخول الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات المصلين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، صلاة العشاء ، عند باب حطة، وذلك بعد أن منعتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي، من دخول المسجد الاقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد أغلقت المسجد الاقصى المبارك، بشكل كامل، عقب عملية الطعن التي وقعت قرب منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس، والتي أسفرت عن اصابة شرطي اسرائيلي، واستشهاد أحد منفذي العملية.

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