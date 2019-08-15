حماس: أي عدوان على المسجد الاقصى كفيل بتفجير شامل للأوضاع بكل المناطق



وأكدت الحركة، أن القدس خط أحمر، وأن أي عدوان على المسجد الأقصى هو عدوان على الأمة، وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني، وهو كفيل بتفجير شامل للأوضاع في كل المناطق، موجهة التحية إلى الأهالي في القدس، والمرابطين في باحات المسجد الاقصى.



ودعت الحركة في بيانها، زعماء العالم الإسلامي والعربي، والحكومات الإسلامية والعربية كافة، إلى القيام بدورها في حماية مقدسات الأمة؛ قائلة: "إن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين يتعرض لعدوان سافر، وتدنيس مستمر مع وجود مخطط خطير لتقسيمه وصولاً إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وما لم يتحرك زعماء الأمة إلى نجدة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسيسجل التاريخ عاراً يلحق بهم للأبد، وسيلعن التاريخ كل مفرط في مقدساته وأرضه".



في السياق، دعت قيادة حركة حماس، المملكة الأردنية الهاشمية إلى دور فعال وخاص في حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، مناشدة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى تحويل الإدانة إلى إجراءات عملية تحمي المسجد الأقصى من التغول الاسرائيلي.



وطالبت، قيادة الحركة، ملك المغرب الملك محمد السادس إلى تعزيز دور لجنة القدس بصفته رئيسا لها لحماية المسجد الأقصى، والضغط في المحافل الدولية لتجريم الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الحركة: "ندعو قيادة السلطة المتنفذة إلى ترك الإعلانات الهزيلة التي يسمونها قرارات، والتحرك فعلياً للقيام بدورها في حماية القدس والمسجد الأقصى، وليس أقل من رفع يد الأمن عن جماهير شعبنا في الضفة الغربية، وإفساح المجال لها لتقوم بدورها، وكذلك التوقف عن ملاحقة المقاومة التي هي وحدها الكفيلة بصد العدوان ولجم المحتل وتطهير المقدسات"، بحسب البيان.



ودعت، جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، وخاصة الاهالي في الأراضي المحتلة عام 1948م، إلى تحرك شامل وواسع للرباط الدائم في المسجد الأقصى والتحرك جماهيرياً في مدننا المحتلة؛ ليفهم العدو الجبان أن اللعب في ساحات الأقصى هو لعب بالنار لن يقابل إلا بنار تحرق المحتل الجبان.



وجددت قيادة الحركة، تأكيدها أن استهداف القدس والمسجد الأقصى هو جزء من صفقة القرن الخطيرة التي يتساوق معها البعض هنا وهناك، وأنه لا سبيل لمواجهة هذه المؤامرة إلا بوحدة وطنية حقيقية تقوم على شراكة حقيقية صادقة، ومن هنا ندعو فوراً إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية تحت عنوان "حماية القدس والمسجد الأقصى".



هذا ودعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، لمزيد من التحرك نصرة للأقصى، مشددة على ضرورة الاستجابة لدعوات التحشيد الكبيرة يوم الجمعة 23/8 في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969م، وهي مناسبة للتأكيد على التمسك بالحقوق التاريخية في مدينية القدس، وعلى حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بياناً صحفياً، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته قيادتها، اليوم الخميس، تزامنا مع الاحداث التي شهدهها المسجد الاقصى المبارك صباح يوم عيد الاضحى المبارك.وبينت الحركة في بيانها، أن هذه الاحداث مازالت مستمرة، وذلك ضمن مخطط اسرائيلي، يستهدف المسجد الاقصى، ومدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.وأشار بيان الحركة، إلى أن القيادة تواصلت مع العديد من مكونات الامة الرسمية وغير الرسمية، من حكومات وشخصيات ومؤسسات وهيئات وأحزاب.