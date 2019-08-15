خلال اتصال مع جونسون.. الرئيس عباس: مستعدون لتحقيق السلام وفق الشرعية الدولية

ثمن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مواقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وخاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وجونسون مساء اليوم الخميس، مشيدا بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



بدوره، شكر رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس عباس، على رسالة التهنئة التي تلقاها بمناسبة توليه رئاسة الوزراء، معرباً عن تقديره للصداقة مع الرئيس، والعلاقة المميزة بين البلدين.



وأكد جونسون التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.



رام الله - دنيا الوطن