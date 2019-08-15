شاهد: عشرات المصلين يؤدون صلاة المغرب عند باب الاسباط











رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المصلين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، صلاة المغرب، عند باب الأسباط، وذلك بعد أن منعتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي، من دخول المسجد الاقصى المبارك.وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد أغلقت المسجد الاقصى المبارك، بشكل كامل، عقب عملية الطعن التي وقعت قرب منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس، والتي أسفرت عن اصابة شرطي اسرائيلي، واستشهاد احد منفذي العملية.وقد وجهت دعوات مقدسية، للمصلين، لأداء صلاة المغرب في المسجد الاقصى، عقب قرار الاحتلال، إغلاقه.