فيديو: كيف نفذ الفلسطينيان عملية الطعن بالقدس؟
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، مساء اليوم الخميس، فيديو يوضح لحظة تنفيذ شابيْن فلسطينييْن، عملية طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.
نشرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، مساء اليوم الخميس، فيديو يوضح لحظة تنفيذ شابيْن فلسطينييْن، عملية طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.
وكان إعلام الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، أن شرطياً إسرائيلياً أصيب بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة في عملية طعن، نفذها فلسطينيان اثنان، واللذان اصيبا بجروح بعد أن اطلقت قوات الاحتلال النار عليهما.
التعليقات