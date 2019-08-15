فيديو: كيف نفذ الفلسطينيان عملية الطعن بالقدس؟













وكان إعلام الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، أن شرطياً إسرائيلياً أصيب بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة في عملية طعن، نفذها فلسطينيان اثنان، واللذان اصيبا بجروح بعد أن اطلقت قوات الاحتلال النار عليهما.